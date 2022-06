Prevel é uma empresa de projecto, comercialização e instalação de sistemas de segurança electrónica.Presente no mercado há 40 anos a Prevel é líder na instalação de sistemas de segurança, sendo a empresa portuguesa com maior número de instalações realizadas em todo o território nacional. Desenvolvemos as melhores soluções de forma a satisfazer os nossos clientes particulares ou empresas. Instalamos equipamentos com tecnologia de ponta, para controlo, detecção e prevenção electrónica, assim como sistemas de incêndio, controlo de acessos e CCTV (Circuito Fechado de Televisão).