am-arqstudio é um estúdio de arquitetura progressista que procura respostas inovadoras para a arquitetura moderna. Recorre ao uso de soluções tecnológicas que permitem o controlo eficaz de todas as fases e detalhes do projeto e da construção, com a criação do caderno de encargos detalhado e arquitetura em 3D.





O projeto de arquitetura é a procura da melhor resposta aos desejos do cliente, do contexto e dos códigos que se traduzem num programa. O resultado é a conjugação dos seus anseios, do lugar onde se irá intervir, dos regulamentos, do preço m2 (entre outros) que o arquiteto reconhece, desconstrói, e compõe na solução ideal.