Nossa

PROPOSTA DE VALOR tem como objetivo, diagnosticar e atribuir soluções ágeis ao seu INVESTIMENTO, trabalhamos de forma consultiva, somos PARTNER BUSINESS WIN - WIN. Utilizamos metodologias e ferramentas adequadas ao seu propósito de negócio, nosso objetivo é identificar a melhor solução através de “PEÇAS TÉCNICAS” mais adequada à garantia do seu projeto de investimento!!!!

Identificamos, diagnosticamos e elaboramos a melhor solução técnica visando a GARANTIA e VIDA ÚTIL do seu negócio! Tudo de forma pessoal e consultiva, com profissionalismo, competências e habilitações necessárias.

Nossa proposta de serviços visa defender os interesses dos nossos clientes, contribuímos com as MELHORES PRÁTICAS, para garantia do CICLO DO PROJETO. Presamos pela confiança, respeito e ética nos negócios realizados mutualmente.

Nosso "FOCO" é:

=> IDENTIFICAR, DIAGNOSTICAR e criar SOLUÇÕES ÁGEIS para PROJETOS, PROCESSOS E PESSOAS!!!!

Alguns serviços e soluções:

1. Estudos de Viabilidade de Mercado para Imóveis e Empreendimentos;

2. Estudo de Viabilidade Econômica para Imóveis e Empreendimentos;

3. Estudo Prévio de Viabilidade - IFRUU 2020;

(Recurso Financeiro para Investimento Imobiliário);

4. Processos de Licenciamento e Regularização;

(Alvará Obras e Empresas, Licenças e Regularização Imobiliária, IMI, Serviços Técnicos etc)

5. Processos de Visto Gold;

6. Processos Financiamento Bancário;

7. Estudo Comparativo de Preço de Mercado Imobiliário;

(Valor Real de Venda do seu Imóvel – Venda Garantido);

8. Gestão de Arrendamento Local do Imóvel;

(Contas a Pagar e a Receber; Home Straighten; Plano Marketing, Licenças; Impostos; Manutenção e Reforma, Relatório Acompanhamento, suporte técnico etc);

9. Laudos Técnico e Pericial;

(Laudo Garantia; Laudo Manutenção; Laudo Recebimento Obras; Laudo Peritagem e Avaliações Imobiliárias; Assistente Técnico Perito);

10. Consultoria e Gestão em Engenharia.

(Projetos, Concursos Empreitadas, Fiscalização e Obras);

* Engenheiro civil com mais de 10 anos de experiência em operações de empresa, gestão e viabilidade de projetos de engenharia.