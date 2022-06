Criada em 2006, a MAW nasceu da vontade de se diferençar através de um consolidado conhecimento do sector por parte dos seus quadros. Desde a sua fundação tem imprimido a sua qualidade na área de construção e remodelação. Baseando-se em duas constantes que fazem parte do seu ADN: Gestão responsável e a Satisfação do Cliente.

Para tal, temos constantemente criado condições de melhoria nos procedimentos e parcerias de modo a fornecermos um serviço e materiais de qualidade. Esta atitude, deverá ser perceptível e valorizada, daí que o nosso método de trabalho é continuamente simplificado, de modo a ser transparente e elegível pelos nossos clientes.

Também a responsabilidade ambiental e social é uma preocupação que a MAW tem abraçado, valorizar, reciclar e eficiência não são apenas palavras mas comportamentos inseridos na nossa organização como ferramentas de gestão importantes.

E MAW detém estaleiro e instalações próprias. Conta com uma equipa de profissionais com elevado conhecimento e experiência na área de reabilitação.

Mantém um conjunto de fornecedores e subempreiteiros com os quais tem vindo ao longo dos anos a criar uma relação de parceria e confiança.

Os nossos Compromissos:

 Apoio para aconselha-lo na escolha de soluções e materiais para a sua obra.

 Os nossos orçamentos incluem descritivos claros e valorizados por item, deste modo o cliente fica com uma ideia clara do que propomos executar e fornecer.

 Garantimos sempre o uso de material de qualidade e a execução conforme as regras de arte da construção.

 Todos os trabalhos a mais que venham a ser necessários são, obrigatoriamente expostos ao cliente e só efectuados após a aceitação por este.

 O acompanhamento da obra será efectuado por um técnico especializado, mantendo reuniões constantes ao longo da obra com o cliente.

 Os prazos a que nos propomos a executar a obra são rigorosamente controlados e contratualizados.

 A segurança de todos os trabalhadores e subempreiteiros, bem como os bens do cliente e terceiros, está assegurada por seguros específicos.

 Respeito pelo ambiente, tratamento e valorização de todos os RCD (resíduos de construção de demolição) por agentes autorizados de acordo com as normas vigentes.

Construção Construções de vivendas, armazéns ou outras unidades, querem sejam moradias ou industriais. Estamos também aptos a realizar trabalhos que envolvam zonas de espaços públicos, como mobiliário urbano, jardins e pavimentos, valas e elementos para equipamento enterrado.

.......................................................................................

Reabilitação Na reabilitação de imóveis enquadra-se os trabalhos que visam recuperar uma construção, seja um edifício, uma loja, um apartamento ou uma moradia, ou qualquer outra edificação que se apresente total ou parcialmente degradada.

.......................................................................................

Remodelação Ou renovação de espaços, geralmente interiores, dando-lhes uma nova função, redistribuição de áreas, novos acabamentos e equipamentos. As remodelações também podem ser ligeiras, uma pintura, ou profundas como alteração de paredes e substituição de canalizações, esgotos e electricidade.

.......................................................................................

Manutenção O serviço de manutenção enquadra-se em pequenas obras que visam a reparação de qualquer anomalia em interiores ou exteriores, quer seja no na estrutura ou em equipamentos e tubagens. Englobam também trabalhos de prevenção de modo a identificar e anular problemas que se não forem atempadamente diagnosticados e anulados poderão desenvolver situações graves e de recuperação inevitável e onerosa.

Transformamos o seu sonho numa realidade, consulte-nos!