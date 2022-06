A Homestories nasce da paixão pela arquitectura e design da sua criadora arquiteta Tânia Martins. Com especial foco em projetos de remodelação e de design de interiores de edifícios, casas, espaços comerciais, escritório, entre outros. A Homestories executa, em simultâneo, trabalhos de consultoria na área do design e imagem das empresas. O nosso serviço "chave na mão" permite ao cliente legar-nos toda a gestão de obra sem ter qualquer preocupação associada, um método que é apenas realizado na nossa área de intervenção (Grande Lisboa). No entanto, para responder às necessidades e à procura dos nossos serviços em todo o pais, elaboramos projetos de reabilitação e decoração, onde facultamos toda a informação e desenhos necessários à boa execução de terceiros.

Estilo

Apreciamos muito a simplicidade e funcionalidade dos espaços. Amantes do estilo nórdico, adoramos tudo o que seja natural, cores neutras e suaves, coisas simples e funcionais.

A Loja Online Homestories

A criação de uma loja online de artigos, aliada ao conceito Homestories, era um sonho antigo! A nossa maior influência é o estilo nórdico ou escandinavo, tendência cada vez mais presente no nosso país. Desta forma, decidimos criar este cantinho, onde poderá encontrar artigos exclusivos, muito deles usados nos nossos projetos.

Remodelação

Para quem quer remodelar a sua casa, ter o espaço que sempre sonhou e sem preocupações. Um serviço que garante a qualidade e estética, acompanhamento de obra e um orçamento adaptado para si. Tratamos de tudo, desde a fase de projeto até à entrega da obra. Podemos também fazer apenas o projeto, para os clientes que se encontram fora da nossa área de intervenção

- Soluções chave na mão;

- Execução e acompanhamento em todos os procedimentos da obra;

- Execução de redes de Eletricidade e Canalização;

- Carpintaria: cozinhas, portas e roupeiros, móveis por medida;

- Fornecimento de materiais para obra;

- Fornecimento e instalação de Eletrodomésticos;

Decoração

Para quem pretende decorar a sua casa, ter o conforto que sempre quis. Este projeto garante a qualidade e estética, aliado a prazos rigorosos, acompanhamento diário e orçamento adaptado a si.

- Solução chave na mão;

- Carpintaria: móveis por medida;

- Estudo do espaço e escolha de artigos de decoração: cores, tecidos, candeeiros, tapetes, acabamentos...

- Fornecimento e montagem de artigos de decoração;

Empresas

Vai abrir ou quer apenas dar vida o seu espaço comercial ou escritório? Elaboramos o projeto do seu espaço consoante o seu negócio e gosto, executamos a obra, e ainda criamos a imagem da sua empresa. Trate de tudo num só sítio, sem ter qualquer preocupação.

- Projeto de remodelação de acordo com a legislação exigida para o seu negócio;

- Execução e acompanhamento de obra;

- Criação de imagem: logotipo, site, cartões, flyers, documentos, decoração montras e viaturas;

- Re-organização e decoração de espaços;

- Personalização de mobiliário e peças para o seu negócio;

Consultoria

Ideal para quem quer fazer pequenas mudanças e não sabe como. Com a nossa ajuda, melhore o seu espaço através de um diagnóstico e seleção dos espaços/peças a mudar, num conceito "faça você mesmo".

- Encontrar uma melhor solução para os espaços a intervir;

- Organização e criação de ambientes;

- Escolha de materiais e artigos;

- Sugestão de novas dicas e ideias que podem ser executadas por si;

- Diagnóstico de elementos a alterar/substituir;

Homestaging

Se tem imóveis para alugar ou para vender, saiba como rentabilizar o seu negócio, através da valorização do seu imóvel. A Homestories adapta, organiza e cria espaços sedutores adaptados às exigências da modernidade, diferenciando o seu imóvel do mercado.

- Preparação de imóveis para venda e arrendamento;

- Avaliação do imóvel - Levantamento dos pontos que necessitam de intervenção;

- Seleção e organização do mobiliário e dos objetos existente em cada divisão;

- Execução de reparações/alterações necessárias;

- Criação de ambientes e;

- Produção fotográfica.