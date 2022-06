PT - Designer de mobiliário formado pela ESAD Matosinhos e com Mestrado em Design na Universidade de Aveiro. Desenho e desenvolvo diversas linhas de mobiliário para marcas portuguesas e para consumidores finais.

EN - Furniture designer graduated from ESAD Matosinhos with a Master in design from Aveiro University. I design and create several furniture designs for portuguese brands and also for final consumers.