A Anilar nasceu em 1993 na cidade da Figueira da Foz e tem como principal actividade a venda de mobiliário para lar e escritório.

Temos à sua disposição um variadíssimo leque de artigos à venda na loja online bem como duas lojas físicas, na Figueira da Foz e na Covilhã onde poderá sentir e escolher a decoração certa para si. Na Rua Arnaldo Sobral, nº47-51, na Figueira da Foz dispomos de 2300 m2 de diversidade, versatilidade, estilo, design, qualidade do produto e excelência nos serviços prestados. Contamos ainda um espaço de 300m2 exclusivamente dedicados a mobiliário especializado para crianças e jovens. Na cidade da Covilhã, pode visitar-nos na Alameda da Europa, n.º60 | Edifício Altamira II. Mais do que vender móveis, dinamizamos com o cliente todo um conceito inovador, aliando funcionalidade, decoração, conforto e harmonia para o lar. Através de uma equipa de profissionais especializados transformamos os sonhos em realidade. Com uma localização privilegiada na Figueira da Foz, no centro de Portugal, vendemos e transportamos mobiliário para todo o país e estrangeiro, incluindo Angola, Moçambique, Espanha, França, Luxemburgo, Cabo Verde e São Tomé (a partir de €1.000, transporte grátis até ao transitário - contacte-nos para mais informações). Fazemos questão de estar presentes em feiras e certames nacionais, na área da decoração e relacionadas com o ramo, para que possamos transmitir a qualidade e bom gosto dos nossos produtos e serviços prestados, através de uma decoração pensada e sempre actual, onde nada é deixado ao acaso. Visite-nos e surpreenda-se! O bom gosto mora na Anilar.