MP Da Silva Architect is an architecture and design studio located in northern Portugal, founded by the current creative director Marco Da Silva. The studio explores and search’s for new paradigms of contemporary architecture in order to achieve the best solutions. Paired with a new and an accurate approach to design, details and execution of projects, has made MP Da Silva Architect an international brand. A unique understanding of an ever-evolving world, we continue to build on experiences, offering expert services to our clients. Focused on using the most current technology in its design process, both to understand the design and to communicate the design to our clients. We strive to promote a service marked by excellence both in our buildings and in addressing the needs of our clients, with the focus on high standards & elegance.

MP Da Silva Architect é um estúdio de arquitetura e design localizado no norte de Portugal, fundado pelo atual diretor criativo Marco Da Silva. O estúdio explora e busca novos paradigmas da arquitetura contemporânea para alcançar as melhores soluções. Emparelhado com uma abordagem nova e precisa para o design, detalhes e execução de projetos, fez MP Da Silva Architect uma marca internacional. Uma compreensão única de um mundo em constante evolução, continuamos a construir experiências, oferecendo serviços especializados aos nossos clientes. Focado em usar a tecnologia mais atual em seu processo de design, tanto para entender o design quanto para comunicar o design aos nossos clientes. Nós nos esforçamos para promover um serviço marcado por excelência, tanto em nossos edifícios e em atender as necessidades de nossos clientes, com o foco em altos padrões e elegância.