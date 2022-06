Fabricante de móveis por medida

A Movimar é uma empresa portuguesa especializada no fabrico de móveis de cozinhas, roupeiros e casa de banhos. A fabricar projetos à medida desde 1989, a Movimar nasceu de uma pequena carpintaria, fruto de um sonho e paixão em trabalhar a arte da madeira, legado que ainda hoje é o coração da empresa.





A Movimar é hoje exemplo do que melhor se faz em Portugal. Está presente em mercados internacionais estratégicos, dando a conhecer produtos que se distinguem pela qualidade, fiabilidade e autenticidade. A crescer de dia para dia, as cozinhas Movimar estão presentes em muitas residências, satisfazendo as especificidades de cada família.





Todas as fases de produção são asseguradas internamente, desde o corte à pintura, passando pelos acabamentos, montagem e embalamento. A empresa assegura assim um produto completo, fabricado internamente, ao mesmo tempo que garante a qualidade e o rigor que sempre a caracterizaram.

As matérias-primas são, por isso, de extrema qualidade e todos os produtos são testados à exaustão, para aferir e garantir a máxima resistência perante as temperaturas, peso ou utilização constante.





Além da qualidade, a Movimar aposta ainda na constante inovação e atualização dos equipamentos, elementos que, a par da equipa de excelência que a empresa tem vindo a construir, se constituem como propulsores do sucesso.





Cada cozinha é única, e nada é deixado ao acaso.

A Movimar tem como objetivo garantir o melhor uso do espaço disponível, ajudando o cliente a tomar a melhor decisão. As cozinhas são ambientes para viver e conviver em família e independentemente do tamanho, é possível criar ambientes personalizados e de sonho.

A cozinha ideal é aquela em que nos sentimos bem, que nos traz doces memórias do passado e na qual nos vemos a cozinhar no futuro, uma cozinha nossa.