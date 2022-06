Propriedade legal

Linear está principalmente a prestação de serviços à indústria da construção de estrutura ligeira de aço, usando perfis enformados a frio. A nossa actividade distribui-se especialmente pelas seguintes áreas:





Projecto

Uma parte significativa do nosso trabalho está relacionada com a execução de projectos de engenharia civil, tanto para as estruturas ligeiras em aço (Light Steel Framing) como para as fundações e muros de sustentação em betão armado. Os projectos para construções LSF usualmente incluem também a preparação de obra e desenhos técnicos com pormenores construtivos.





Linear e ainda Projectos pormenorizados para a execução

Fiscalização e acompanhamento técnico de obras

Além de projectos de estabilidade, a Linear oferece serviços de fiscalização e acompanhamento técnico de obras em execução. Em geral, este serviço restringe-se apenas às obras cujos projectos têm a nossa autoria e aos construtores que recomendamos nas nossas páginas. Tanto construtores como donos de obra têm recorrido à Linear para aconselhamento profissional durante as diversas fases da obra.





Divulgação do LSF

Grande parte dos nossos esforços são dirigidos para a divulgação e credibilização técnica do LSF. Recebemos regularmente pedidos de esclarecimento sobre o processo construtivo, os materiais adequados e as vantagens do LSF. Devido a isso, surgiu a ideia de organizar apresentações que transmitam informações básicas sobre o sistema construtivo. Além disso, apresentamos informação técnica nos nossos canais na internet e participamos regularmente em seminários, feiras e exposições.

Diretor-willian Ferreira

www.facebook.com/drywall.willian

www.facebook.com/drywall.willians/

Telefone;931 401 894

Emai:drywall.willian@gmail.com