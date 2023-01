No Studio Nkantus desenhamos espaços para serem vividos e não serem esquecidos. Fazemos de design de interiores, decoração e criação conceptual de espaços residenciais, imóveis para hospedagem, restauração e serviços. Nenhum projecto é demasiado pequeno para nós, todos são feitos com paixão e dedicação.

Com a nossa Consultoria tenha o apoio necessário para ir respondendo às questões que surjam durante a sua remodelação ou decoração. Avance com ideias claras sobre o que fazer e tome decisões com suporte profissional.

Fazemos o planeamento do espaço, a definição de materiais, pré-visualização em 3D, escolha de mobiliário, têxteis e acessórios decorativos.

Todos os nossos projectos começam com uma sessão de diagnóstico. Marque já a sua.