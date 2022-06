O groupo PaintBiz tem paixão pela pintura. Somos especialistas no orgulho de fabricar tintas e revestimentos, estabelecendo o padrão de Qualidade Máximo desde 1977. O nosso portefólio de tintas de relação Qualidade-preço é da confiança de imensos clientes em Portugal Continental e Ilhas e Países de exportação . Com sede em Torres Vedras ,lisboa ,Portugal, orgulhamos-nos das nossas características ,trabalhamos com pessoas talentosas que são apaixonadas por fornecer produtos e serviços de alto desempenho ,que todos os nossos clientes esperam de nós.