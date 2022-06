IC Point Creative Solutions é um estúdio criativo, que procura desenvolver uma visão inovadora da arquitectura que, em perfeita simbiose com a engenharia e com o design, trabalha para desenvolver soluções de excelência, pragmáticas e contextualizadas criando respostas positivas aos desafios e paradigmas contemporâneos.

Sediados em Portugal, projectamos para o futuro desenvolvendo conceitos inovadores assentes nos vários vectores da sustentabilidade.

Sempre com o propósito de melhorar a vida de quem procura os nossos serviços, trabalhamos para atingir o nosso ideal: a excelência. Desta forma, acreditamos que alcançaremos os objectivos dos nossos clientes, com a qualidade, criatividade e responsabilidade que nos são reconhecidas.

A equipa IC Point apresenta um serviço integrado de consultoria que permite um acompanhamento real de todas as fases do processo. Esta solução integrada permite poupar tempo e recursos, optimizando o seu investimento.

No nosso estúdio, criamos soluções criativas ao nível do projecto, que têm em conta o contexto do mercado, as especificidades da construção e a legislação aplicável, sempre sem esquecer que estamos a dar forma aos seus sonhos!

Aliamos a Arquitectura, Engenharia e Design para dar forma aos seus sonhos!