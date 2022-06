A Brice & Ribeiro - Arquitectos foi criada em Lisboa no ano de 2009 pelos arquitectos Joaquim Brice, formado na Faculdade de Arquitectura e Urbanismo Mackenzie, São Paulo, Brasil, e Sandra Ribeiro, formada na Universidade Lusíada, Lisboa, Portugal, ambos com experiência profissional anterior em diversos contextos disciplinares, desenvolvendo projectos principalmente nas áreas de comércio e retalho, serviços e habitação.

Os projectos de Arquitectura são desenvolvidos desde a sua concepção até ao acompanhamento em obra, com a integração e coordenação de equipas multidisciplinares, oferecendo um serviço transversal e com foco no programa e objectivos do Cliente, procurando valorizar esta relação tendo em vista o resultado final.