Mobiliário e Decoração – Aliado a uma vasta experiência

na arte de trabalhar o ferro a uma visão rústica ou contemporânea do mobiliário e decoração, moldadas pelas mãos dos mais variados artesãos nascem peças exclusivas e personalizadas, por vezes, idênticas entre si próprias tais como: todo o tipo de mobiliário (camas, mesas, cadeiras, consolas etc.) e na parte de decoração (candelabros, candeeiros, etc.)

Joalharia – Desenhada pelos mais conceituados criadores

da actualidade, dotados de um peculiar dinamismos pessoal, surgem das mãos deste criadores autênticas peças de arte tais como: Anéis, Alfinetes, Brincos, Colares Gargantilhas e Pendentes a incursão pelo uso da prata , no toque (925).