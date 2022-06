É uma empresa criada em 2001 na Marinha Grande, para fazer projectos de arquitectura e gerir todo o processo até à obra. Tem feito obra principalmente na região centro do país, até Sintra e S. Domingos de Rana. A orientação técnica é de um arquitecto formado em 1987, e que sempre trabalhou principalmente na arquitectura como liberal. A sua arquitectura depende daquilo que o cliente e o lugar pedem. Este gabinete faz loteamentos, habitações individuais e colectivas, fábricas, recuperações de imóveis, apoios de praia etc. O autor gere o processo criativo, sempre em estreita comunicação com todos os intervenientes do projecto.