A Vitor Gil, Unipessoal, Lda, é uma empresa com largos anos de experiência, com destaque nas áreas de, Pinturas, Revestimentos, Conservação e Restauro de edifícios, com um crescimento sustentável baseado na qualidade dos serviços prestados tendo como vetor o “knom how”, adquirido ao longo dos anos em diferentes áreas de trabalho, trocas de experiências, formações técnicas com profissionais qualificados, tentando sempre acompanhar a evolução dos mercados, para poder corresponder às exigências do dia-a-dia, tendo como principal objetivo a satisfação do cliente.

A empresa, conta com quadros técnicos com décadas de experiencia, com entrega, empenho e dedicação no trabalho a desenvolver e uma abertura para novos desafios e novos conhecimentos.

Tem como principal estratégia, apostar na qualificação do nosso quadro técnico, e aumentar a polivalência dos serviços prestados, sempre acompanhando as orientações de mercado, e as exigências dos nossos clientes.

Da vasta experiência que possui, a Vitor Gil, Unipessoal, Lda, conta com o vasto curriculum de obras realizadas, onde constam trabalhos de pintura, trabalhos de revestimento ETICS, obras de restauro, reabilitação e remodelações.