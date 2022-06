A B3C – Arquitectura, Engenharia e Construção surge no mercado com o que pretende ser um conceito inovador onde se fundem as vertentes de Arquitectura e Engenharia, aplicadas na prática responsável da Construção.

Tem por base a interação entre a componente da criação e a sua materialização como forma de abranger todas as fases de cada projecto com um único interlocutor, simplificando e valorizando cada processo de uma forma coerente e consistente garantindo, simultaneamente, a rentabilização do investimento.

Constituída por uma equipa de especialistas nas áreas de Arquitectura e Engenharia Civil, com um vasto portfolio nas mais diversas áreas relacionadas com a construção, providencia uma resposta assente no profissionalismo e rigor, resultando no que pretende ser o reflexo de quem a constitui - uma qualidade de excelência.

Prestamos serviços, que podem ser realizados em conjunto ou individualmente, em programas como Habitação, Comércio, Serviços e Industria e onde se incluem:

Arquitectura - Projecto / Licenciamento / Urbanismo / Design / Decoração / Promoção Imobiliária / Assistência Técnica

Engenharia - Projectos de Especialidades / Consultadoria / Fiscalização / Análise de Patologias Construtivas / Orçamentos de Obra

Construção - Construção Nova / Remodelação / Reconstrução / Requalificação e Valorização de Imóveis

Somos uma equipa multidisciplinar e dinâmica, constituída por 2 sócios fundadores nas áreas de Arquitectura e Engenharia Civil com forte componente de projecto e obra, pronta a dar uma resposta eficaz e diferenciada à globalidade dos serviços inerentes à nossa actividade.

O resultado do nosso trabalho fundamenta-se no desafio de descobrir as necessidades de cada cliente e assim superar as suas expectativas, de modo a que cada projecto e obra se torne um produto personalizado e exclusivo.