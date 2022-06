A Casa Gomes está no mercado das ferramentas há mais de 25 anos atuando de principio como revendedor de marcas conceituadas e mais recentemente como distribuidor exclusivo para Portugal de marcas com produtos de elevada qualidade e inovação como é o caso da Cellfast, Garden Spot, etc.

Mais recentemente criamos uma linha de produtos marca própria, DIAGO, para colmatar uma gama onde não existia apenas uma marca com as caracteristicas que a Casa Gomes gosta de trabahar. Assim a DIAGO reúne o melhor de cada um numa marca unica.

Primamos por prestar um serviço de excelência indo de encontro às atuais necessidades dos clientes, mas também antecipando um pouco as suas necessidades futuras.

Fale conosco e deixe-se surpreender!