A empresa:

A Bilhares Carrinho foi fundada em 1962 e é especialista em conceber equipamentos, ambientes de jogo e de entretenimento, sendo líder de mercado e a única empresa do ramo certificada.





A arte de fabricar bilhares aliada à evolução tecnológica resulta na criação de produtos e serviços com uma qualidade de excelência. A Bilhares Carrinho é, aliás, a única empresa portuguesa a fabricar bilhares de competição profissionais, sendo, também, a única fornecedora nacional dos campeonatos de bilhar a três tabelas, desde 1996, de todas as competições nacionais promovidas pela Federação Portuguesa de Bilhar e da Predator World Tour. A empresa conta, ainda, com mesas homologadas pela European Pocket Billiard Federation (EPBF) para competições em toda a Europa.

Que produtos vende a Bilhares Carrinho?

Bilhares: mesas, mesas de competição e mesas recondicionadas

mesas, mesas de competição e mesas recondicionadas Matraquilhos: mesas

mesas Bowling: bowling, bowling café, mini-bowling, i-Bowl DINOS, Interactive Bowling

bowling, bowling café, mini-bowling, i-Bowl DINOS, Interactive Bowling Entretenimento: realidade virtual, laser tag, mesas de ar, máquina basquete

realidade virtual, laser tag, mesas de ar, máquina basquete Outros: jukebox, ténis de mesa, mesas de jogo, FootSnooker, Snooker Golf

De que estilo são os produtos da Bilhares Carrinho?

Na Bilhares Carrinho, projectam-se e desenvolvem-se mesas de bilhares de diferentes estilos enquadráveis a todo o tipo de decorações. A empresa oferece um vasto leque de soluções que abarcam materiais, acessórios, cores e acabamentos distintos.

A Bilhares Carrinho é uma empresa sustentável?

A Bilhares Carrinho dispõe de uma unidade produtiva de 32 000 m² onde as preocupações ecológicas são uma constante. A empresa é, hoje, a empresa que está mais na vanguarda na utilização de diferentes materiais e design no fabrico de mesas de bilhares e matraquilhos.

Onde comprar os produtos da Bilhares Carrinho?

A Bilhares Carrinho tem uma rede de lojas (em Anadia, Lisboa e Porto e agentes na Madeira e nos Açores), vendedores e equipas de montagem próprias que garantem a cobertura, com assistência pós-venda, em todo o território nacional. A empresa vende, também, os seus produtos para cerca de 29 países, de quatro continentes, sendo a França e a Itália uma fonte de inspiração pela tradição e design no mundo do bilhar.

O que esperar dos produtos da Bilhares Carrinho?

A Bilhares Carrinho fabrica peças versáteis, contemporâneas, funcionais, com um design interessante, mantendo sempre a alta qualidade de jogo. Uma das designers da empresa, Larissa Batista, já ganhou vários prémios internacionais com projectos de mesas de snooker.

Qual o produto mais marcante no percurso da Bilhares Carrinho?

O modelo New York, lançado há cerca de 20 anos, foi a primeira mesa de linhas contemporâneas já com a opção de tampo de mesa de jantar que é, actualmente, replicado por muitos fabricantes. O modelo foi utilizado, anos mais tarde, na “Kasa do Futuro”.

Quais são os valores da Bilhares Carrinho?

A empresa tem à disposição uma equipa criativa e altamente competente que se rege por valores rigorosos, tendo sempre a satisfação do cliente como propósito principal. Entre os principais valores, destacam-se:

O profissionalismo : o rigor e a ética devem reger os relacionamentos interpessoais;

: o rigor e a ética devem reger os relacionamentos interpessoais; A honestidade : a actividade deve ser desempenhada com honestidade e lealdade;

: a actividade deve ser desempenhada com honestidade e lealdade; A disponibilidade : o trabalho em equipa tem como pedra basilar o respeito pela diversidade, pela simplicidade e uma acção sustentada na flexibilidade;

: o trabalho em equipa tem como pedra basilar o respeito pela diversidade, pela simplicidade e uma acção sustentada na flexibilidade; A excelência de qualidade dos produtos fornecidos : a equipa está em permanente aprendizagem para gerar bons resultados e transformar os erros em oportunidades de melhoria e progresso;

: a equipa está em permanente aprendizagem para gerar bons resultados e transformar os erros em oportunidades de melhoria e progresso; A satisfação dos clientes : os profissionais da Bilhares Carrinho fazem com que cada atitude e acção se traduza na satisfação dos clientes;

: os profissionais da Bilhares Carrinho fazem com que cada atitude e acção se traduza na satisfação dos clientes; A inovação e produtividade: a melhoria contínua é uma metodologia de acção diária.

Como contactar a Bilhares Carrinho?

Pode alcançar a empresa através dos contactos listados abaixo. Sempre que necessário, pode ser agendada uma visita presencial. Pode, também, preencher o formulário de contacto no site da empresa ou ligar para o serviço ao cliente: 234 730 850.