A empresa de mobiliário, design e decoração de interiores MADEIRA NEGRA aposta no mercado de vendas nacionais e internacionais. É uma empresa que preza pela qualidade e que se caracteriza por aliar a funcionalidade a um gosto equilibrado de formas. Selecionaram-se materiais de elevada qualidade, de modo a criar-se peças criativas e que se enquadram com o seu gosto e personalidade.

Com uma equipa especializada em design e decoração de interiores, que se preocupa em tornar a sua casa, aquela que sempre idealizou, conjugam-se as linhas de mobiliário, que mais se enquadram na arquitetura, global da sua casa, assim como um cuidado requintado na escolha da decoração, desde a iluminação, passando pelos papeis de parede e tapetes, entre outros aspetos de extrema relevância para uma casa confortável, acolhedora e original.

Visite os nosso showroom em Paços de Ferreira, mais 1.500 m² de exposição no Centro Comercial DOMÓVEL