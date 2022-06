A Divitek é uma empresa criada com o objetivo de representar uma gama selecionada de fabricantes de produtos de alta qualidade e controlo produtivo com o intuito dos mesmos poderem ser recomendados a Arquitetos, Decoradores de interiores e inclusivamente a Engenheiros, para a criação de projetos totalmente personalizados e com as mais altas garantias de qualidade e eficiência.

A Divitek conta com uma rede de Técnicos Comerciais, altamente formados nos produtos e soluções que representa, para poder dar assessoramento tanto na parte criativa do projeto como na parte de fornecimento por meio da rede de distribuidores que representam as nossas marcas em todo o território nacional.

Na Divitek tentamos diferenciar-nos ajudando à criação de projetos novidosos em Portugal, recorrendo para isso aos nossos mais de 19 anos de experiencia adquirida no setor. Experiencia essa que nos permitiu constatar a falta de qualidade de escolhas e de assessoramento que os Profissionais de Arquitetura e Design sofrem no seu dia a dia. Parte da oferta existente no mercado, neste momento, não é produzido na UE mas sim importado pelas marcas que os representam o que poderá levantar duvidas em relação a sua qualidade e garantias. A Divitek, tem como objetivo a representação exclusiva de marcas que fabriquem os seus produtos em território da EU e que detenham o controlo produtivo das mesmas, para assim podermos proporcionar a máxima garantia nos produtos que apresentamos aos profissionais de Arquitetura, Design e Engenharia.