Consultoria de Feng-shui / Organizadora de Espaços/ Designer Interiores Alexandra Azevedo nasceu no Porto mas vive em Braga. Tirou o curso de Design de moda no Citex, no Porto. Posteriormente estudou Design de Interiores. Já a trabalhar há 15 anos como Designer de interiores e com um espaço aberto ao público em Braga decide aprofundar o conhecimento na área do Feng Shui no Instituto Macrobiótico de Portugal, em Lisboa. Terminando o curso de Feng Shui Profissional pela Escola Nacional de Feng Shui, em 2013. Desde aí continua a dedicar-se ao Design de Interiores e a aplicar o seu conhecimento na área do Feng Shui nos diversos projectos para os quais é solicitada. Dedica-se à organização e harmonização dos diversos espaços com o intuito responsável de criar ambientes equilibrados e que favoreçam o bem estar e alegria de todos os que os 'habitam' Dinamiza palestras de Feng Shui e Astrologia do Ki das 9 estrelas. Dá consultas de Feng Shui e Design de Interiores à distância, por video conferência, no seu gabinete, bem como nos espaços solicitados pelo cliente. As diversas sugestões contemplam sempre a sensibilidade própria e sentido de estética apurado de uma Designer de Interiores com prática desde 1997. Dá consultas particulares de Astrologia do Ki das 9 Estrelas à distância e presencialmente no gabinete do seu espaço aberto ao público, no centro da cidade de Braga. Acompanha pessoalmente e à distância (por video conferência) o cliente na organização e melhoramento dos diversos espaços. Alexandra Azevedo Consultora de Feng Shui Designer de Interiores- Decoradora

Serviços Consultora Feng Shui/ Consultora de Espaços/ Organizadora de ambientes/ Designer de Interiores/ Comércio de Artigos de Design para Casa/ Comércio de Vestuário e Acessórios Áreas servidas Norte de Portugal/Braga Endereço Portugal

4710-387 Braga

Portugal

+351-966641932 www.facebook.com/alexandra.azevedo.consultora.fengshui