Formada em Design de Interiores pela Oficina de Artes desde

1999, adquiriu experiência ao longo desse período em grandes lojas renomadas, atuando em projetos residenciais, comerciais e corporativos.

Visa se atualizar com as novas tendências do mercado, desenvolve os projetos e acompanha as obras, desde a reforma até as escolhas de materiais para cada ambiente, dando originalidade e harmonia, tornando-o exclusivo.

Conta com parcerias qualificadas para garantir a excelência em seu trabalho.