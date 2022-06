Escritório de arquitetura, engenharia e consultoria.

Atuamos em arquitetura, planeamento urbano e residencial, comércio e serviços, com base em cinco premissas: Rigor, Compromisso, Integridade, Competência e Ambição, procuramos alcançar projetos de excelência através da inovação e diferenciação de resposta e produto.

O Escritório VMarquitectura, localiza-se na cidade de Faro, e é gerido pelo arquitecto Vitor Múrias (Lisboa, 1976), iniciando os estudos na Universidade Lusíada em Lisboa, concluindo posteriormente a licenciatura no ano de 2006, no ISMAT em Portimão.

Durante a formação, existiu a conciliação entre o estudo e a experiência profissional, com estágios e colaborações em diversos escritórios de arquitectura, engenharia e empresas de construção.

Em 2012, durante uma fase de crise económica, inicia-se o projecto VMarquitectura, com foco em projectos de licenciamento e legalização, nas vertentes de habitação, comércio e serviços, em contexto urbano ou rural.

Temos capacidade para assegurar a mediação e coordenação entre o cliente e as diversas especialidades técnicas envolvidas, inclusive durante a construção, procurando garantir controle geral de qualidade, custo e tempo.

A nossa equipa é multidisciplinar e polivalente, prestamos os serviços de concepção e desenvolvimento de projetos de arquitetura em conciliação com as disciplinas de engenharia, design de interiores, incluindo a administração e supervisão de obras, com capacidade de relatório em cada fase.

Apostamos numa arquitectura contemporânea, a nossa atividade é suportada pelas mais recentes tecnologias, incluindo a visualização 3D conciliada com o processo BIM. Esta postura, permitindo-nos as melhores práticas. Desenvolvemos os nossos projetos para facilitar os processos de construção, durante a implementação e monitorização.

Cada projecto é único mas a metodologia mantêm-se sempre, seja um projeto de uma residência particular, um espaço comercial ou um edifício público, procuramos obter a forma essencial, de acordo com expectativas do cliente.