PERFIL





O atelier ARQSTUDIO LX, fundada em 2008 e estabelecida em Lisboa, dedica a sua atividade à elaboração de estudos e projetos na área de Arquitetura, Design e Apoio Técnico à execução de obra. Até ao presente tem desenvolvido projetos nas categorias de Habitação, Comércio, Serviços, Equipamentos e Indústria.





A versatilidade do atelier, aliada à criatividade da sua equipa e inovação na gestão de cada projeto, permite a oferta de serviços ao dispor do cliente, através da cooperação e adequação aos padrões de qualidade definidos de forma personalizada e exclusiva em cada projeto. Regendo-se pelos valores que considera fundamentais no exercício das suas atividades:





inovação | criatividade | qualidade | cooperação | comunicação