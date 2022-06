A Lot Of Brasil nasce no Brasil com o objetivo de criar peças assinadas dos mais importantes designers internacionais, feitas com materiais alternativos com tecnologia de ponta.

O Brasil é um grande berço de ideias, energia e criatividade; com uma riqueza única de matérias-primas e know-how tecnológico orientado para a eco sustentabilidade, e portanto para o futuro.

Pedro Franco, fundador da marca, sabe bem disso. Depois de anos de pesquisa e estudo no campo de design, ele decidiu explorar o mercado global, produzindo produtos industriais, em grande escala, com a mais alta qualidade, usando produtores de ponta do mercado.

A missão da marca A Lot Of Brasil é criar e promover o ‘Brazilian touch’: pesquisa de design, com alma sustentável e preços acessíveis.