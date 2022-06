Com mais de 16 anos de experiência a Gilberto & Rui Fernandes, Lda. orgulha-se de ser uma

empresa constituída por um equipa jovem, dinâmica e qualificada no fabrico, montagem e acabamento de trabalhos em aço inox, aço corten, cobre, latão e bronze, contudo abrangi-mos outras áreas por forma a satisfazer as necessidades do cliente como exemplo óculos submersos em piscinas, escadas especiais, mobiliário personalizado revestidos a corean, mármore com iluminação LED, automatismos personalizados, entre outros, assumindo na integra a gestão do projeto desde a conceção até a montagem in situ.

Atuamos nas mais diversas áreas de mercado: Arquitetura, Design e Construção.