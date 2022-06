EmParalelo, afirma-se como uma marca de referência na área da arquitetura, design e imagem. Uma equipa formada por dois arquitectos: Arq.ª Cristina Vaz Santos e Arq.º Paulo Rodrigues. Ambos licenciados pela Escola Superior artística do Porto que depois das suas experiências profissionais decidiram criar a marca EM PARALELO no ano de 2014. A partir daí, todos os projetos são desenvolvidos e maturados com base em experiências adquiridas, valorizando a criatividade, rigor e inovação tecnológica. O resultado é uma dinâmica muito própria de conceber projetos únicos e invulgares. EmParalelo interage com os diferentes públicos, procurando em cada projeto uma solução personalizada de acordo com cada cliente e a sua própria identidade.