Marília pinto, arquitetura engenharia e construção, consiste num gabinete de projetos de arquitetura e engenharia & Construção.

É um gabinete inovador que coordena todas as especialidades envolvidas no seu projeto, reduzindo assim todas as preocupações do cliente.

A equipa de trabalho inclui arquitetos, engenheiros, topografia, e designers que trabalham em estreita cooperação.

Prestamos vários serviços, nomeadamente:

•projetos de todo o tipo de edifícios (habitação, turismo, comércio, serviços e indústria ), Construção e reconstrução/ Reabilitação;

•Trabalhamos na área da Segurança contra incêndios de 3ª e 4ª categorias de risco, com a execução de medidas de autoproteção

•Fazemos fiscalizações e coordenação de obra

•Certificação energética

•Serviços de higiene e segurança no trabalho

•Executamos maquetes virtuais 3D

•Medições e orçamentos

•Revisão de projetos e soluções de projetos

.Decoração de interiores

.Muitos outros trabalhos relacionados com a engenharia e construção