Formado no Porto e explorando a complementaridade dos seus elementos, o coletivo depA é um espaço de discussão e criação arquitetónica, tanto na sua forma de projeto como nas suas variáveis interdisciplinares. O depA tem desenvolvido projetos de arquitetura das mais variadas escalas e elevados graus de exigência, de encomenda tanto pública como privada. Desses trabalhos destacam-se a Casa do Rosário, no Porto, selecionada como obra finalista do Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira 2017 e selecionada nos prémios ENOR; a Casa da Cultura de Pinhel, em Pinhel, finalista dos Prémios FAD 2015, Prémio Melhor Trabalho de Museografia, Menção Honrosa para Melhor Museu Português da APOM e obra selecionada pela Ordem dos Arquitectos para a coletânea Habitar Portugal 12-14; e o Bloco do Avenal, em Condeixa-a-Nova, Menção Honrosa no Prémio de Tijolo de Face à Vista Vale da Gândara 2013.

Para além da encomenda pública e privada, o atelier tem desenvolvido uma intensa pesquisa projectual através da participação em inúmeros concursos internacionais, nos quais se destacam o 1º prémio para a elaboração do projeto do futuro Museu de Arte Contemporânea Santiago Ydáñez (2010), em Jaén, Espanha, o 2º prémio no concurso para a reabilitação da casa da Quinta de Baixo (2014), promovido pela Águas do Porto EM, no Porto e o 1º prémio no concurso para a elaboração do projecto das Ligações Pedonais Mecanizadas nas encostas do Palácio de Crista, Miragaia e Virtudes na cidade do Porto.