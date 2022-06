Quem disse que reabilitar uma casa pode ser um processo lento e difícil?

Procura uma empresa de confiança para reabilitar ou construir a sua casa de sonho?

O Grupo Prummo é uma empresa de Obras e Reconstrução, que surge de forma a poder oferecer aos seus clientes um serviço completo que lhe retire preocupações e que o ajude a tomar decisões no melhoramento do seu imóvel. Estamos habilitados a efectuar qualquer serviço de obras e reconstruções, totais ou parciais, ao seu gosto, tudo com o devido acompanhamento profissional desde o início até à entrega de chave.

Estamos habilitados a efectuar o seguinte tipo de obras:

- Instalação eléctrica

- Instalação de abastecimento de água

- Reparação da estrutura de madeira do edifício ou outros

- Colocação de soalhos

- Compartimentação de espaços com paredes e tectos

- Pintura integral exterior e interior

- Substituição de caixilharia

- Remodelação de instalações sanitárias com pavimentos e paredes

- Instalação de cozinhas

- Outros.

Em que zona intervimos?

Intervimos na zona do Porto, Covilhã, Guarda, Fundão, Castelo Branco.

Para mais informações, não hesite e contacte-nos:

Porto - 223 212 721

Covilhã - 275 323 575

Estamos aqui para o ajudar a concretizar a obter a sua casa de sonho!