O atelier foi fundado em 2011 e desde então tem vindo a desenvolver vários projectos e respectivas obras, algumas já concluídas.

O nosso método parte sempre do conhecimento atento das premissas e necessidades do cliente, valorizando o contexto histórico e cultural dos edifícios e dos espaços, resultando em projectos com personalidade.

Porque criar é para nós um desafio estimulante, promovemos uma relação próxima e atenta com todos os intervenientes no projecto e na obra.

As nossas áreas de intervenção são a reabilitação de apartamentos, escritórios, habitação, espaços comerciais, design de espaços interiores e arquitectura de cena, nas diversas fases de projeto.