Fundado em 2010 pela dupla de arquitectos Inês Ludovino e Valter Perdigão, AMPLO presta um serviço global nas diferentes áreas da arquitectura, urbanismo e design.

Criamos soluções com base na investigação criativa. Acreditamos que tudo o que fazemos tem um grande impacto na forma como as pessoas interagem e vivem, quer seja numa escala local, regional ou global. O nosso processo criativo, passa pelo envolvimento dos clientes, permitindo adequar e aferir de forma singular cada tema solicitado. Confrontamos vontades e intenções com o objetivo de gerar soluções concretas, sustentáveis e inovadoras. Colocamos relevo em cada projecto e oportunidade dada.

Founded in 2010 by Inês Ludovino and Valter Perdigão, AMPLO is a collaborative based in Lisbon, whose services range from the fields of architecture, urban design, and product design.

We understand that everything we design has a great impact on the way people live, whether on a local or a global scale. Our design process engages collaboratively with our clients to generate the unique qualities that give each project a creative solution. We develop our projects in all phases, from design through completion, with private and corporate clients. AMPLO ensures to provide sustainable projects that reflect our client's budget and needs.