Escritório fundado no Porto por Susana Rosmaninho e Pedro Azevedo.Desde o início que nos dedicamos às mais diversas escalas, programas e sítios, demonstrando grande resiliência com orçamentos e prazos reduzidos.Move-nos a busca permanente por uma síntese, num processo optimista e pragmático que se foque no essencial e que muitas vezes encontre nos constrangimentos um desbloqueio.Procuramos que todos os desafios do projecto sejam oportunidades para resolver problemas e fazer a arquitectura acontecer.Potenciamos a prática em arquitectura com enriquecimentos multidisciplinares complementares, tais como a museologia. Todos os projectos nos interessam, públicos e privados, das casas aos museus, das exposições e pequenos edifícios efémeros ao urbanismo.Os vários projectos e obras têm em comum serem fiéis a conceitos formais claros a que correspondem estratégias construtivas facilmente perceptíveis, dos quais destacamos a obra do Centro Interpretativo do Vale do Tua e o Projecto de Requalificação e Musealização da Casa do Passal – Aristides de Sousa Mendes (1º Prémio, 2017).Além das distinções em concursos públicos, o trabalho tem sido publicado nacional e internacionalmente. Em 2018, o Centro Interpretativo do Vale do Tua foi vencedor do Prémio Especial do Júri no Troféu Archizinc – VMZinc numa cerimónia realizada em Paris e está nomeado para o Prémio de Arquitectura Contemporânea da UE – Mies van der Rohe 2019, o mais importante prémio de arquitectura europeia atribuído pela Fundação Mies van der Rohe.Pelo conjunto das obras e projectos, o escritório foi também finalista dos prémiosArchitectural Review Emerging Architecture (AREA) 2018, uma distinção promovida pela revista The Architectural Review, cuja apresentação perante o júri e cerimónia realizaram-se no âmbito do World Architecture Festival em Amesterdão.