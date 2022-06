Desde a sua fundação, tem tido como objetivo principal procurar corresponder às expectativas dos seus clientes com vista a conseguir obras bem projetadas, com segurança, nos prazos e custos programados, respeitando as exigências do Bem Comum e cumprindo os requisitos legais e regulamentares (de funcionalidade, segurança, conforto, salubridade, estética, ordenamento e ambiente).