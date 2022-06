A PAISAGEM INSTANTÂNEA, LDA é uma empresa jovem, fundada sob

pressupostos contextualizados nas realidades económicas e ambientais do presente, de forma a consolidarmos um futuro sustentável. Resultou numa empresa de soluções para espaços exteriores que vem acrescentar um conceito diferenciador daquele que, usualmente, se pode encontrar no mercado. Na génese do conceito da PAISAGEM esteve um grupo multidisciplinar com um vasto número de valências em soluções para espaços exteriores, facto que nos permite prestar um serviço de qualidade superior com um custo sem paralelo.

Com base nos valores idealizados, a PAISAGEM tem como missão a promoção de soluções inovadoras que se reflitam numa relação de confiança com cada cliente, sem nunca abdicar da busca persistente de novos materiais e parceiros, preferencialmente portugueses, promovendo desta forma um maior impulsionamento da economia nacional. No entanto, os desafios da atualidade obrigam-nos a nunca descurar a sustentabilidade ambiental, o que nos permitirá contribuir para a reconstrução de um planeta mais verde para as gerações vindouras. Seja, por exemplo, através da busca e exploração de novas tecnologias de poupança de água, seja pela criteriosa seleção do material vegetal com base na sua adaptabilidade a cada um dos microclimas. Com os supramencionados pressupostos, pretendemos que cada um dos nossos clientes seja capaz de contrariar o elevado ritmo imposto pela atual sociedade, e que, pelo usufruto dos espaços por nós criados permita, ainda que temporariamente, a tão ambicionada "paragem no tempo".