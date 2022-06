Ter um ambiente digno de revista não precisa ser caro nem demorado e sonhar com um lugar com a nossa identidade, para nós, é resolvido de uma maneira simples mas muito eficiente.

O La Decora foi fundado em 2016 ao percebermos que a grande maioria das pessoas que reforma e decora seus lares e ambientes de trabalho, acaba não contratando profissionais da área. A decoração pode e deve ser algo acessível e a partir do La Decora as arquitetas fundadoras Lu Mendes e Gabriela Accorsi provam que isso é possível.

FACILIDADE - ECONOMIA - EFICIÊNCIA

Através da consultoria online é possível trabalhar em todo o Brasil e com grandes parcerias, como foi o caso da Leroy Merlin, que nos escolheu para participar da promoção em homenagem aos seus 19 anos de fundação. Assim, com coparticipações de sucesso e trabalhando muito para que você se identifique com o ambiente em que vive, a La Decora inova e encontra soluções inteligentes e práticas para qualquer espaço que você desejar.