A Decordesign®mobiliário partilha consigo desde 1981 mais de 38 anos de experiência do grupo Móveis AMS de Albino Moreira Santos no ramo de mobiliário e decoração, tendo como principais características, o design, o know-how e o profissionalismo do seu trabalho.

Os produtos da nossa empresa estão associados ao mobiliário clássico e contemporâneo, criando assim uma forte ligação com o ramo da hotelaria.

A boa qualidade da matéria-prima, a excelente construção e acabamento do produto, e o elevado profissionalismo dos colaboradores, garantem a satisfação total do cliente.

Dispomos ainda de um vasto número de serviços. Além da consultadoria de mobiliário e decoração temos também o serviço de assistência pós-venda.

O estilo de vida moderno, as limitações de espaço e as preferências pessoais do nosso cliente, influenciam decisivamente a seleção de mobiliário com soluções de qualidade, confortáveis, versáteis e acessíveis para a sua casa.

Assim proporciona a cada cliente, a liberdade para expressar o seu próprio estilo e sonho idealizado.Cada criação é um espaço novo e cada espaço deve ser uma nova criação.

Em três palavras se resume a empresa - Qualidade - Confiança - Tradição

Sabia que 95% das encomendas realizadas à Decordesign®Interiores são feitas por medida, totalmente personalizadas pelo cliente?

A Decordesign®Interiores não trabalha com stock, tudo que fabrica é feito especialmente para o cliente. Pode alterar a cor, o tamanho, a estrutura, o material, até o design…

Fazemos por Medida

É tudo feito à sua medida, à medida da sua casa, e sobretudo à medida da sua carteira,à medida de um sonho.

Pode ainda trazer a sua ideia, um desenho, um rascunho, um catálogo ou mesmo um projecto... e nós executaremos com o mesmo empenho que produzimos as nossas próprias peças.

Queremos que tenha total confiança no produto que está a comprar.

