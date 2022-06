AJA + Arquitectura Paisagista é um atelier jovem fundado em 2012 por 3 amigos e colegas de curso, sediado no norte de Portugal, na cidade de Guimarães, berço da nação.

Assim como na natureza, o processo de evolução é uma constante e actualmente a equipa é composta por dois amigos e colegas de curso, profissionais na área do projecto e construção de jardins.

Assente na filosofia que podemos sempre fazer mais e melhor, é com este lema sempre presente, que pretendemos continuar a prestar um serviço de qualidade, ajustado às necessidades e expectativas de cada cliente.

A solução passa pela realização de projectos para espaços exteriores, que atendam às reais potencialidades e condicionantes naturais de cada espaço, numa tentativa orgânica de simbiose entre a natureza dos espaços e a experiência que proporciona ao seu utilizador.

Conheça-nos, transmita-nos as suas expectativas, o que pretende, e asseguramos uma equipa dedicada na prossecução da criação de um espaço único, idealizado e pensado à sua medida.

Com uma formação académica com base nas belas-artes, é com enorme sentido estético, visual e funcional que pretendemos a criação de espaços que pela sua execução sejam autenticas peças de arte viva, pela técnica singular de construção, como pela composição que o todo representa na paisagem envolvente.

Gostamos de desafios.