Valdemar Coutinho Arquitectos é um atelier de arquitetura, urbanismo, design e engenharia civil fundado por Valdemar Coutinho em 2001, tem uma equipa multidisciplinar, com a qual se desenvolvem variados tipos de projetos de entidades privadas ou públicas, tendo sempre em especial atenção em todos eles a economia de custo e sustentabilidade.

Está sempre patente no nosso trabalho, uma constante preocupação na realização de uma obra inserida num determinado contexto com adequada resposta técnica, ambiental e cultural, conjugado à beleza, e aspirando que perdure do ponto de vista espacial e temporal. Numa procura final da satisfação do dono de obra, construtores e intervenientes em todo o processo.

Para além de uma busca segura de novos materiais, procuramos melhorar abordando de forma científica a qualidade de vida aliada aos requisitos energéticos atuais. Somos uma equipa que levamos o trabalho com seriedade, impulsionados por uma ambição de que podemos moldar e mudar os edifícios para as pessoas e as comunidades em que se situam trazendo qualidade espacial e luz, de forma pragramática sem comprometemos a qualidade.