Mais do que uma empresa de estofos, somos uma equipa que alia os conhecimentos e técnicas antigas dos mestres artesãos, à modernização dos equipamentos e procedimentos, seguindo sempre as tendências atuais.

Temos uma produção própria de estofos de luxo, especializada na produção de todo o tipo de mobiliário estofado. As nossas peças estão inseridas em projetos comerciais, de hotelaria e residenciais, em diversos países. Para além disso, concretizamos os projetos pensados por designers e arquitetos, com o máximo de rigor e arte, num conceito bespoke, em que cada produto é personalizado conforme o gosto e idealização do cliente. O nosso lema é fazer com que cada peça seja única e cada projeto singular. Transformar cada peça numa obra de arte, através do conforto, requinte e sofisticação de cada detalhe.