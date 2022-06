A BOOST é uma empresa de Arquitectura sediada em Lisboa, com experiência em diversos projectos de obras novas e de remodelação. O nosso processo de trabalho assenta no envolvimento em todas as fases, desde o início do projecto à finalização da obra, procurando constantemente a melhor solução nas vertentes arquitectónica, económica e social, aliando-a ao rigor, excelência e ambição com que enfrentamos cada desafio.



BOOST is an architectural practice based in Lisboa, Portugal, experienced in newly built and refurbishment projects. We work from the envisioning of the project to its construction, engaging our clients, the council, consultants and contractors throughout the process. We are constantly pursuing the best architectural, economical and social solutions, empowered by the rigour, excellence and ambition with which we embrace each and every challenge.