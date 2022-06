Luís Filipe Candeias, licenciado em Arquitectura, reconhecido pela

Ordem dos Arquitectos como Arquitecto sénior, com uma experiência de trabalho de vinte e sete anos, nas áreas de Arquitectura, Reabilitação e Consultoria. A maioria dos trabalhos desenvolvidos situam-se na área da reabilitação de edifícios antigos e na área da restauração e bebidas. Mais recentemente também nos novos Alojamentos locais e Hostel. O trabalho que se desenvolve consiste num serviço completo na área do projecto e do apoio à execução, combinando sempre a arquitectura e o desenho de interiores, conciliados com o mobiliário e a iluminação, num trabalho de concepção global.