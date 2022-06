A U Shabby Chic é uma loja vintage, especializada na reparação de mobiliário e em artigos para decoração da casa.

Preservamos sempre a identidade de cada peça, estimando-a, respeitando-a e, sobretudo, realçando os traços que lhe conferem carácter e drama. Gostamos da aparência que os anos e danos causam aos móveis, e, por essa razão, na maioria dos casos, utilizamos técnicas de envelhecimento para evidenciar a unicidade de cada artigo que os clientes nos entregam.

Dispomos do serviço de restauro para manter toda a originalidade e genuinidade das peças que lhe são queridas, num investimento de qualidade e segurança.

Efectuamos todos os trabalhos de restauro em móveis de madeira, oferecendo a possibilidade de manter o seu móvel no estado original ou, se preferir, complementando com o serviço de pintura à mão. Pintamos, com tintas eco-friendly (sem adição de chumbo e demais agentes tóxicos), privilegiando pincéis de cerdas naturais. Por opção, não utilizamos rolos, pistola de pintura ou outras ferramentas mecanizadas. Possuímos uma vasta gama de cores catalogadas, outras afinadas por nós -caso a caso- e acabamentos (ceras naturais artesanais, vernizes, nacarados, metalizados, massas cremosas para incrementar peças lineares, etc).

Prestamos acessoria de decoração de interiores, encontrando, nas lojas aderentes, os complementos ideais para o seu ambiente, na área dos decorativos, texteis, papel de parede, etc.

Contacte-nos e deixe-se surpreender pelas propostas da nossa equipa criativa, que o conduzirá, seguramente, para soluções out-of-the-box!

geral@ushabbychic.com