ImofoCCo - Serviço de fotografia de Imobiliária, Alojamento Local, Hotéis, decoração de Interiores, arquitectura, restauração, espaços comerciais e de lazer.

Com area de actuação em todo o país mas com principal actividade no Distrito de Lisboa, ImofoCCo pretende ser a sua referência natural, o serviço profissional de confiança para imagens de qualidade superior.

Destina-se principalmente a proporcionar um forte argumento visual nas estratégias de marketing de Agências Imobiliárias, corretores e proprietários para a venda ou aluguer dos seus imóveis ou para a promoção dos seus espaços comercias.

As imagens profissionais de imobiliário da ImofoCCo são claras, harmoniosas, impactantes e têm o poder de cativar o potencial cliente criando uma primeira impressão positiva que perdura no tempo, sendo o ponto de partida para o contacto comercial.

ImofoCCo é uma designação criada pelo fotógrafo Carlos Caetano para o seu serviço de Fotografia Imobiliária.