TheLoveProject existe com o intuito de trabalhar o Eu, Ser, Pessoa e o Eu no Espaço, através da utilização da memória. Com o objectivo de dar uma visão 360 do Ser.

Trabalhamos o Espaço com base no EU – na marca pessoal de quem o vive diariamente e para quem é dirigido, visitante e cliente -, e a imagem de marca num sentido amplo, do que o EU físico contempla, com gostos, adereços, objectos e espaços.

Mais do que uma simples remodelação ou decoração de um espaço, temos uma equipa de profissionais qualificados que oferecem um serviço realmente diferenciador.