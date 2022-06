Criada em 1998, com sede em Vila do Conde, Topoconde é um atelier de Arquitectura, Engenharia, Topografia e construção.

É inovadora na medida em que coordena todas as especialidades envolvidas no seu projecto e na sua obra, reduzindo as suas preocupações.

A equipa de trabalho inclui Arquitectos, Engenheiros, Desenhadores e Topógrafos e equipas especializadas de construção civil que trabalham em estreita colaboração.

O nosso trabalho começa nas suas necessidades, questões e preocupações. É por isso que lhe damos tanta importância.

Às suas ideias aliamos inovação, racionalidade, cultura, criatividade, rigor e determinação na procura da melhor solução de projecto, desenhado à sua medida, dando origem a uma obra única.