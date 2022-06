A CINOUT é uma empresa que atua no mercado da construção, reabilitação, remodelação, design e manutenção de imóveis.



Destacamo-nos pela forma, distinta e exclusiva, com que desenvolvemos os desafios que nos são apresentados. Possuímos uma política comercial fortemente dirigida para o cliente, com soluções personalizadas e um acompanhamento permanente em todas as fases dos projetos e trabalhos desenvolvidos.

A CINOUT surge por forma a oferecer ao nosso cliente uma globalidade de serviços, desde a conceção e idealização do projeto, aos trabalhos de execução de obra complementado com toda a parte decorativa associada ao design de espaços, até à realização dos demais trabalhos de manutenção.

Todas as intervenções efetuadas têm um acompanhamento personalizado por um gestor de obra inteiramente disponível sem acréscimo de custos, para que o nosso cliente obtenha nos prazos estipulados, a solução desejada a par de uma total satisfação pelos serviços prestados.

Especializamo-nos em soluções chave na mão, quer para espaços de habitação, comércio e serviços, em obras de pequena, média ou grande dimensão.