A Quadrante Numérico é uma empresa constituída por uma equipa com larga experiência no sector de empreitadas de obras públicas, com particular enfoque na área de Construção e Reabilitação de Edifícios, e que se apresenta ao mercado particular, com uma filosofia diferente, de novos conceitos e abordagem numa nova perspectiva do que deve ser um parceiro de negócio e não apenas mais uma empresa de construção.

A nossa experiência permite viabilizar propostas mais competitivas, com qualidade, suportadas em conceitos de rigor técnico e de gestão equilibrada, com que sempre pautamos os nossos projectos.

Serviços nas áreas:

- Construção e reabilitação de edifícios

- Intervenção no segmento de Habitação, comércio e indústria.

- Análise e gestão de projecto

- Gestão de projectos em OPEN BOOK

- Soluções concepção/construção

- Através de parcerias empresariais, para levantamento e diagnostico, desenvolvimento de projecto, ensaios e certificação.

- Projectos de arquitetura e decoração de interiores